В Нижнем Тагиле состоится личный приём руководителя СУ СК РФ по Свердловской области

В Нижнем Тагиле проведёт личный приём исполняющий обязанности руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов. Встреча состоится в четверг, 25 мая, с 11:00 до 12:00 в следственном отделе по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила по адресу проспект Мира, 56.

В ходе личного приёма граждане могут обращаться по вопросам проведения проверок и расследования уголовных дел о преступлениях, относящихся к подследственности Следственного комитета РФ, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ. В том числе принимаются обращения относительно проведения проверок и расследования уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях общеуголовной направленности (преступления против личности и т. д.), обращения о расследовании уголовных дел относительно действий (бездействия) медицинских работников, о фактах невыплаты заработной платы, о преступлениях среди несовершеннолетних. При соблюдении указанного условия принимаются обращения с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей или других лиц, с жалобами на действия (бездействие) и решения следователей и руководства следственного отдела СУ СКР по Свердловской области на соответствующей территории. Также принимаются обращения по вопросу трудоустройства в органы СК России.

Приём будет проводиться только по предварительной записи. Обращающимся необходимо иметь при себе паспорт, а в случае присутствия с заявителем и его представителя — документ, удостоверяющий такие полномочия. Также требуются заявление, в котором изложена суть вопроса, документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения, результаты предыдущего рассмотрения предлагаемого вопроса государственными органами, в том числе правоохранительными и судебными органами, органами местного самоуправления.

Записаться на личный приём можно по телефонам: 8 (343) 297-71-69, 8 (343) 297-71-72, 8 (343) 297-71-73, 8 (3435) 41-45-07 либо оставить контактную информацию на сайте регионального Следственного управления в разделе «Интернет-приёмная».