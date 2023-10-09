В Нижнем Тагиле сняли эпизод трэвел-передачи «Руссо Экспрессо» с Тимуром Родригезом (ВИДЕО)

В августе в Нижнем Тагиле прошли съёмки трэвел-шоу «Руссо Экспрессо» (16+) для телеканала «Пятница». Вместе со съёмочной командой в городе побывал российский ведущий и певец Тимур Родригез. Эпизод с Нижним Тагилом попал в новый выпуск второго сезона телевизионного шоу о путешествиях по России, передача уже вышла на телеканале.

Как рассказали в Центре развития туризма Нижнего Тагила, Тимур Родригез поднимался на трамплины спортивного комплекса «Аист», посмотрел на город с вершины Лисьей горы, посетил промышленную экскурсию на ЕВРАЗ НТМК. Именно посещение завода вошло в телевизионный эфир. Также шоумен узнал о тагильской лаковой росписи и побывал в Верхотурье и селе Мариинск.

По сюжету выпуска в Нижний Тагил Родригез приехал на скоростном электропоезде «Ласточка» и затем оказался на заводе. Переодевшись в рабочую униформу, ведущий прошёлся в кадре «лунной походкой» Майкла Джексона и отправился в доменный цех. В этом выпуске Урал традиционно называют краем суровых металлургов. Однако в то же время коллега Тимура Родригеза по шоу Регина Тодоренко знакомилась с культурной жизнью Екатеринбурга.