В Нижнем Тагиле снова собрались строить детскую многопрофильную больницу. Мэр города представил её эскизы

Минстрой Свердловской области подготовил предпроектные решения детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, он провёл встречу с представителями областного Минстроя, на которой речь шла о возобновлении проекта, начатого ещё в 1990-е годы.

Пинаев отметил, что принято решение об изменении места расположения больницы: её построят на первой линии Уральского проспекта рядом с Уральским клиническим лечебно-реабилитационным центром им. В. В. Тетюхина. Предварительно стоимость больницы вместе с оснащением может составить 5 млрд рублей.

Строительство медучреждения начали в 1990-е годы, но потом заморозили из-за нехватки средств в областном бюджете. Депутаты ЗакСо из Нижнего Тагила неоднократно поднимали вопрос о выделении денег на возведение объекта. Летом 2017 года губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что расскажет о проблеме президенту РФ Владимиру Путину. В том же году власти выделили из бюджета 1,5 млрд рублей на достройку детской больницы. Но в 2019 году чиновники решили, что долгострой, который находится в районе улицы Булата Окуджавы на Гальянке, проще снести.

В 2020 году был заключён контракт с компанией из Санкт-Петербурга на проектирование больницы стоимостью 20,5 млн рублей, но документация так и не была сдана. После чего правительство намеревалось выделить 5,5 млн рублей на корректировку проектно-сметной документации. Начало строительства планировали на 2022 год в рамках празднования 300-летия Нижнего Тагила, однако в январе 2022 года Владислав Пинаев на пресс-конференции заявил о том, что строительство детской больницы в Нижнем Тагиле переносится на неопределённый срок. Сейчас средства на проектную документацию нашли, однако их размер не оглашается.

«Решение принято не только на уровне губернатора, но и на федеральном. Работа по разработке проектной части уже идёт, сегодня Министерство здравоохранения РФ тоже помогает нам по этому проекту. Конечно, впереди ещё объёмная работа, технологии оказания медицинской помощи постоянно меняются. Вообще, мы и хотели построить этот объект именно на Гальянке, потому что это перспективный и более экологичный район», — рассказал АН «Между строк» депутат ЗакСО Вячеслав Погудин.

Согласно предпроектным решениям, в больнице будут четыре операционные, отделения анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии для новорождённых, неврологическое отделение, травмпункт, а также отделение экстренного приёма.