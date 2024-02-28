В Нижнем Тагиле СМИ представили коллектив нового муниципального перевозчика, который выйдет на линию с 1 марта

Сегодня, 28 февраля, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов и его заместитель Сергей Шнайдер рассказали СМИ о работе нового муниципального автотранспортного предприятия, созданного на базе МУП «Тагильский трамвай». На парковке у памятника Черепановым выстроили новые автобусы, полученные городом в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». С 1 марта они выйдут на семь внутригородских маршрутов.

«У нас очень много вопросов и жалоб от жителей, связанных с работой общественного автотранспорта. Поэтому принято решение возобновить работу муниципального автобусного парка. Наша задача сейчас — систематизировать перевозки. На маршрутах будут задействованы 18 новых автобусов марки СИМАЗ, которые Нижний Тагил получил благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в рамках реализации национального проекта “Безопасные качественные дороги”, инициированного президентом России. Автобусы передвигаются на более экологичном метане и оборудованы низкопольной площадкой для маломобильных горожан и мам с колясками. Условия контракта никак отличаться не будут. На равных условиях будут работать частные перевозчики и муниципальное предприятие. Мы не делаем приоритеты. Все будут в равных условиях», — сказал глава города Владислав Пинаев.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, повышение стоимости проезда в 2024 году пока не планируется.

На маршрут № 46 встанет шесть единиц техники. По четыре автобуса будут обслуживать маршруты № 58 и 61, по одному — № 7, 13, 15, 19.

«28 февраля 1937 года было открыто трамвайное движение. Сегодня тоже знаковое событие благодаря администрации города и поддержке губернатора. Маршруты автобусов уже определены, предварительное расписание тоже. Теперь наша задача — выехать и дошлифовать его, потому что однозначно будут вопросы по оборотным рейсам. Я думаю, что к следующему контракту порядок со временем мы наведём. Я жёстко спрашиваю за исполнением расписания с водителей трамваев. За это нас любят и уважают жители нашего города. В дальнейшем планируется отслеживание автобусов онлайн, так же как и трамваев. Нам просто нужно немного времени, чтобы самим понять, как работает техника и навигационное оборудование», — рассказал директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

В сутки новое подразделение будет осуществлять пассажирские перевозки на 3576 километров. Ежедневно на семи муниципальных маршрутах автобусами будут совершаться 266 рейсов. Больше всего рейсов планируется делать на маршруте № 58. Ежедневно их будет 80. А самое большое расстояние в день будут преодолевать водители маршрута № 61. Оно равняется 1085 км.

«Водителей набираем. Для работы с 1 марта штат набран, для работы с 1 апреля ещё нужно порядка 75 человек минимум. Средняя заработная плата составляет 70 тысяч рублей, с вычетом НДФЛ получается около 60 тысяч рублей. Расписание составлено с опорой на прежние контракты. В течение двух-трёх недель оно будет корректироваться, потому что мы ещё ни разу не работали ни по одному из маршрутов. Не производилась остановка на всех остановочных пунктах прежними частными перевозчиками, а также они не работали с терминалами. Контроль расписания будет осуществляться через геопозиционирование. Датчиками оборудован каждый автобус», — говорит заместитель директора МУП «Тагильский трамвай» по организации пассажирских автобусных перевозок Сергей Шнайдер.

Стоимость проезда на муниципальных маршрутах не будет отличаться от других. Она составит 24 рубля. Льготы для проезда не предусмотрены. Оплата проезда может осуществляться как наличным, так и безналичным способом. Она будет производиться пассажиром при выходе из салона. Все водители будут на маршрутах с терминалом для приёма оплаты банковской картой или иным платёжным инструментом (мобильным телефоном, наручными часами, браслетом, брелоком или стикером).

Для работы на муниципальных маршрутах набрано 46 водителей. Один из них — Андрей Осьмачкин, который будет работать на маршруте № 7 (Вокзал — Верхняя Черемшанка).

«Это хорошее начало, потому что город устал от того, что не хватает автобусов. Автобусы уже обкатали. Всё удобно, лёгкие в управлении. Проблем с маршрутом нет, когда-то я уже работал на нём. Все мы с радостью послезавтра выйдем в рейс. На этом автобусе три водителя. Будет два графика: 12-часовой 2/2 и двухсменный 8-часовой. Обещают заработную плату около 60 тысяч рублей», — говорит мужчина.

В апреле 2024 года новое муниципальное автотранспортное предприятие планирует начать работу ещё на семи муниципальных маршрутах. Свои пожелания по маршрутам и расписанию тагильчане могут оставлять на сайте «Тагильского трамвая».

Напомним, на сайте МУП «Тагильский трамвай» появилось расписание автобусов, которые выйдут на маршруты 1 марта 2024 года. Последние три года общественными перевозками в Нижнем Тагиле согласно заключённым с мэрией Нижнего Тагила контрактам занимаются ООО «Объединение «СОЮЗ-НТ», ООО «Техноком» и ООО «Фирма «ТАС (Тагилавтосервис)».

Как рассказали АН «Между строк» в управлении городским хозяйством, после расторжения контрактов с действующими перевозчиками объявят новый конкурс.

«Как уточняют в управлении городским хозяйством, после расторжения контрактов заключат новые. Согласно им, платить за транспортную работу компаниям-перевозчикам будут по факту проделанной работы (за километраж). Сведения будут фиксироваться в Региональной навигационной системе транспортного комплекса Свердловской области. Кроме того, автобусы на маршрутах можно будет посмотреть на специальной интерактивной карте. Предварительно, новые контракты заключат в апреле. К этому моменту компании-перевозчики должны обеспечить все автобусы терминалами для безналичной оплаты проезда», — рассказали редакции в мэрии.