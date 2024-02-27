В Нижнем Тагиле с 1 марта запустят муниципальные автобусы

В Нижнем Тагиле муниципальное автотранспортное предприятие, созданное на базе МУП «Тагильский трамвай», опубликовало расписание автобусов, которые выйдут на маршруты 1 марта 2024 года.

С 1 марта на рейсы выйдут автобусы только по семи маршрутам: № 7, 13, 15, 19, 46, 58 и 61. Оставшиеся маршруты, переданные перевозчику, предприятие начнёт обслуживать по мере укомплектования кадрами. Речь идёт о маршрутах № 1, 3, 26, 36, 38, 44 и 65.

Напомним, в начале февраля замдиректора предприятия по организации автобусных пассажирских перевозок Сергей Шнайдер встретился с журналистами города и поделился подробностями запуска муниципальных автобусов. Уже тогда руководитель структурного подразделения упомянул, что сотрудники будут приступать к работе в несколько этапов, однако не уточнил, с чем это связано. Тем не менее во время этой беседы Шнайдер заявил, что о нехватке кадров речи не идёт.

Отметим, в отличие от большинства частных перевозчиков, все автобусы муниципального предприятия оборудованы терминалами безналичной оплаты, а их движение будет строго регламентировано расписанием, которое опубликовано на сайте «Тагильского трамвая».

Последние три года общественными перевозками в Нижнем Тагиле согласно заключённым с мэрией Нижнего Тагила контрактам занимаются ООО «Объединение «СОЮЗ-НТ», ООО «Техноком» и ООО «Фирма «ТАС (Тагилавтосервис)». За это время на качество общественного транспорта поступило множество жалоб, что подтолкнуло администрацию города к созданию муниципального структурного подразделения, которое бы обслуживало самые неприбыльные маршруты. По словам Сергея Шнайдера, в планах у подразделения — нарастить пассажиропоток и увеличить количество маршрутов.