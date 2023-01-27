В Нижнем Тагиле сменится руководитель филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго»

В Нижнем Тагиле с 1 февраля сменится директор филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго». Место Андрея Калаушина займёт Сергей Мусихин, который уже знакомится с сотрудниками и принимает дела. Андрей Калаушин уходит из компании по семейным обстоятельствам, но продолжит работу в сфере энергетики в другом регионе.

Сергей Мусихин начал трудовой путь в энергетике в 1994 году с должности электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-разряда в Новоуральске на теплоэлектроцентрали ОАО «Уральский электрохимический комбинат», затем стал мастером смены на теплоэлектроцентрали, позднее — энергетиком в железнодорожном цехе. В 2013 году начал работать в АО «Облкоммунэнерго» начальником Новоуральского РКЭС, а в 2020 году стал руководителем Новоуральского РТС в дочерней компании АО «ОТСК».



Сергей Мусихин



Напомним, Андрей Калаушин стал директором МУП «Нижнетагильские тепловые сети» (НТТС) в 2017 году, сменив депутата Нижнетагильской гордумы Михаила Кручинина. Ранее Калаушин работал в структурах «Корпорации СТС» миллиардеров Алексея Боброва и Артёма Бикова. 9 июля 2022 года Калаушина за рулём Toyota Land Cruiser на ГГМ остановил экипаж ДПС. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения, но проходить медосвидетельствование отказался. На него был составлен протокол по ст. 12.26 ч. 1 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). В АО «Облкоммунэнерго» тогда заявили, что по данному факту будет проведена внутренняя проверка.