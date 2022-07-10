В Нижнем Тагиле директора «Тагилэнергосети» задержали за пьяное вождение (ВИДЕО)

9 июля в Нижнем Тагиле на ГГМ сотрудники ГИБДД задержали директора филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Андрея Калаушина, который, находился за рулём Toyota Land Cruiser, предположительно, в нетрезвом состоянии. Инцидент попал на видеозапись, сделанную очевидцем событий. На видео Андрей Калаушин беседует с одним из инспекторов ДПС, который намерен эвакуировать служебный автомобиль на штрафстоянку. По словам очевидцев, во время оформления протокола об административном правонарушении Калаушин вёл себя вызывающе.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила обещали прокомментировать инцидент позже.

Напомним, Андрей Калаушин стал исполняющим обязанности директора МУП «Нижнетагильские тепловые сети» в конце 2017 года. На этом посту он сменил депутата Нижнетагильской гордумы Михаила Кручинина. Ранее Калаушин работал в структурах «Корпорации СТС» миллиардеров Алексея Боброва и Артёма Бикова.