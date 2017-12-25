Теплоэнергетический МУП Нижнего Тагила возглавил выходец из структур Боброва и Бикова, которые хотят взять отопление города в концессию

Исполняющим обязанности директора МУП «Нижнетагильские тепловые сети» (НТТС) стал Андрей Калаушин. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе администрации города, приказ был подписан ещё 15 декабря. 50-летний менеджер сменил депутата Нижнетагильской гордумы Михаила Кручинина, который возглавлял теплоснабжающее предприятие с октября в связи с переходом Андрея Обельчака в Центр обслуживания зданий и помещений.

Андрей Калаушин ранее работал в структурах «Корпорации СТС» миллиардеров Алексея Боброва и Артёма Бикова: возглавлял тобольский филиал СУЭНКО и муравленковский филиал «Ямалкоммунэнерго» — «Тепло». Примечательно, что месяц назад стало известно о переговорах АО «Облкоммунэнерго» (также входит в «Корпорацию СТС») и администрации Нижнего Тагила по поводу заключения концессии в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения города. Тагильскую мэрию не устроил ряд предложений корпорации, в связи с чем чиновники предложили проводить представителям «Облкоммунэнерго» еженедельные совместные совещания вплоть до 1 марта 2018 года.

По мнению близких к администрации Нижнего Тагила собеседников агентства, назначение Андрея Калаушина преследует цель анализа технико-экономических показателей МУПа, который будет «в той или иной мере» поглощён «Облкоммунэнерго» в случае заключения концессионного соглашения.

Пресс-секретарь мэрии Галина Кобяк завила АН «Между строк», что не может подтвердить связь назначения Андрея Калаушина с переговорами по концессии.

«Могу лишь сказать, что назначен профессионал в сфере теплоэнергетики. Пока он находится в статусе исполняющего обязанности директора, когда состоится полноценное назначение, если оно состоится, сказать не могу», — отметила Кобяк.

В пресс-службе «Облкоммунэнерго» отказались от комментариев.

«Все комментарии относительно назначения в МУП следует просить у администрации Нижнего Тагила», — заявила пресс-секретарь «Облкоммунэнерго» Анастасия Анисимова.

На данный момент теплоснабжением Нижнего Тагила, помимо НТТС, занимаются находящиеся в стадии банкротства МУП «Тагилэнерго» и МУП «Горэнерго», а также ООО «Тагилтеплосбыт» (связано с ЕВРАЗом). Городские предприятия имеют гигантскую задолженность перед поставщиками энергоресурсов, кроме того, постоянно жалуются на износ сетей, который на некоторых участках достигает 100%.

Замглавы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и ЖКХ Вадим Кулик ранее отмечал в разговоре с журналистом АН «Между строк», что главной проблемой в заключении концессии с «Облкоммунэнерго» являются именно МУПы-банкроты.

«Пока ничего [по концессии] не могу сказать, потому что настолько вещь сырая… В идеале нужно было бы отдавать всю единую городскую систему в концессию, не разделять, условно говоря, на лакомые куски и проблемные. Поэтому мы и написали на их предложение, что соглашение может быть заключено на иных условиях. У нас есть определённые проблемы по “Тагилэнерго” и “Горэнерго”, и мы ждём, пока по ним утрясутся все вопросы. Мы должны передать в концессию весь муниципальный имущественный комплекс, и на данном этапе нам нужно решить вопрос с формированием этого имущественного комплекса», — говорил Кулик.

Напомним, в мае 2016 года, после череды разбирательств в Федеральной антимонопольной службе, администрация Нижнего Тагила отдала городской электросетевой комплекс «дочке» «Облкоммунэнерго» («Тагилэнергосети») в аренду на 49 лет. Стоимость сделки составила миллиард рублей. Как рассказал вице-мэр Владислав Пинаев, «Тагилэнергосети» сразу же заплатили 500 миллионов рублей и ещё по 250 миллионов обязались перевести в четвёртом квартале 2016-го и первом квартале 2017-го. АО «Облкоммунэнерго» образовалось после слияния ПАО «Облкоммунэнерго» с ПАО «Облкоммунэнерго-инвест». 74,4% акций новой компании принадлежат ПАО «СУЭНКО», остальные — Министерству управления госимуществом Свердловской области (МУГИСО). В результате объединения «Облкоммунэнерго» перешло под контроль «Корпорации СТС» Алексея Боброва и Артёма Бикова.