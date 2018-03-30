В Нижнем Тагиле сменился начальник полиции

Новым заместителем начальника МУ МВД «Нижнетагильское», начальником полиции города с сегодняшнего дня назначен подполковник Вячеслав Шведчиков, руководивший ранее УВД Ирбита, сообщил АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Прежний заместитель полковника Ибрагима Абдулкадырова Константин Мальцев «уходит на заслуженный отдых», добавил Горелых.

Вячеславу Шведчикову 41 год. Начиная с 1997 года он прошёл путь от милиционера-кинолога до начальника криминальной милиции, работал в уголовном розыске и подразделении по борьбе с экономическими преступлениями. В 2011 году возглавил МУ МВД «Ирбитский».

Напомним, по информации источников агентства, теперь уже экс-замначальника МУ МВД «Нижнетагильское» полковник Константин Мальцев в октябре прошлого года получил строгий выговор из-за ареста полицейских ОП № 17 после смертельного допроса Станислава Головко.