В Нижнем Тагиле Следственный комитет проводит проверку после жалоб переселенцев из аварийных домов на проблемы в новых квартирах

Следственный комитет организовал проверку после сообщений в социальных медиа о том, что жители Нижнего Тагила, переселённые из аварийных домов, столкнулись с проблемами в новых квартирах.

Напомним, жители дома по адресу Горняка, 7 сталкиваются с регулярной протечкой крыши на протяжении пяти лет, что приводит к разрушению квартир от сырости. Несмотря на многочисленные обращения в администрацию, никаких мер не было принято .

В управлении ЖКХ мэрии Нижнего Тагила ответили, что с сентября 2023 года домом управляет УК «Техно-Инновации». Осенью 2023 года специалистами этой организации был проведён локальный ремонт кровли под наблюдением Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Весной-летом 2024 года также проводились работы по устранению протечек. Осенью заявки от жильцов не поступали. Уточняется, что для устранения проблемы в отдельной квартире необходимо подать заявку в управляющую компанию и обеспечить доступ в помещение. Для проведения капитального ремонта крыши на специальном счёте дома недостаточно средств.

Напомним, дома № 7 и № 9 на улице Горняка были построены в 2014 году в рамках подпрограммы «Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», утверждённой правительством региона. Муниципалитет потратил на строительство 72 жилых помещений 53,5 миллиона рублей, столько же инвестировала область. Предполагалось переселение тагильчан из домов, признанных аварийными до 2012 года.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко предоставить информацию о результатах проведённой проверки по статье 293 УК РФ (халатность).