Мэрия Нижнего Тагила уже четыре года не может переселить жителей аварийных домов в пустующие квартиры на Руднике

Администрация Нижнего Тагила уже четыре года не может заселить жителей города в девять пустующих квартир в домах на Руднике им. III Интернационала. По словам начальника отдела по учёту и распределению жилья администрации Викторины Пыриной, квартиры были построены в 2014 году в рамках подпрограммы «Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», утверждённой правительством региона. Муниципалитет потратил на строительство 72 жилых помещений 53,5 миллиона рублей, столько же инвестировала область. Предполагалось переселение тагильчан из домов, признанных аварийных до 2012 года. Но девять собственников аварийного дома на Высокогорской, 47 отказались переселяться в квартиры на Руднике и потребовали денежную компенсацию.

«Государственной программой не была предусмотрена уплата выкупной цены за жилое помещение, что ущемляло права собственников. Поэтому они пошли в суды, органы местного самоуправления обязали выплатить жителям города выкупные из местного бюджета на общую сумму 23,4 миллиона рублей. Фактически город понёс расходы при расселении жителей десяти помещений более чем в два раза. В 2017 году мы успешно завершили этап озвученной программы. Те девять помещений так и остались незаселёнными. Ежегодно тратятся деньги на их содержание», – рассказала Викторина Пырина сегодня городским депутатам на думской комиссии по предпринимательству.

Тагильские чиновники неоднократно писали обращения свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, в министерство энергетики и ЖКХ, а также министерство строительства и развития инфраструктуры региона. Они просили принять решение о заселении девяти свободных квартир в домах № 7 и № 9 на улице Горняка людьми, проживающими в домах, которые были признаны аварийными после 2012 года, либо о передаче этих помещений в областную собственность для переселения туда жителей из других муниципальных образований региона. Чиновникам ответили, что заселение квартир возможно только после возврата областной доли софинансирования в размере 10,9 миллиона рублей – столько было потрачено на строительство девяти помещений.

«Это будет уже третья трата. Кроме того, до сих пор точно не указано, на какой именно счёт нужно возвращать деньги. Ранее куратором программы было министерство энергетики и ЖКХ, сейчас Минстрой. Формально мы являемся собственниками этих помещений, но заселить туда людей не можем. Это парадоксальная ситуация», – добавила Викторина Пырина.

Депутаты думской комиссии по предпринимательству решили написать вместе со своими коллегами из администрации города письмо губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой решить проблему.

С 2012 по 2015 годы в Нижнем Тагиле был признан аварийным 81 жилой дом. Для переселения горожан мэрия подала в областной Минстрой заявку на приобретение 543 помещений в городе на общую сумму 807 миллионов рублей (на условиях софинансирования с регионом в отношении 50% на 50%). За 2017-2018 годы на первичном рынке жилья было приобретено 132 помещения, до конца года планируется покупка ещё 19 квартир. Кроме того, 35 семей были переселены в отремонтированные муниципальные жилые помещения.

На 2019 год в министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области подана заявка на предоставление субсидии на приобретение квартир для 369 семей, проживающих в 57 аварийных домах, признанных таковыми с 2012 по 2015 год. Общая сумма составляет 524,3 миллиона рублей. Предполагается, что 70% от неё выплатит область.