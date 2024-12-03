В Нижнем Тагиле жильцы дома на улице Горняка пять лет пытаются добиться капитального ремонта крыши

Переселённые из аварийного здания жильцы дома по адресу Горняка, 7 столкнулись с проблемой протекающей крыши уже на новом месте. По их словам, дом, которому всего 10 лет, разрушается от сырости, так как на протяжении последних пяти лет крыша регулярно протекает. Там установлены только два водостока, что совершенно недостаточно для отвода воды. Из-за этого она скапливается и проникает во все углы дома.

По словам одного из жильцов, квартира разрушается от сырости: обои отклеиваются, а в детской комнате появилась трещина на стене. Жильцы неоднократно обращались в администрацию города, но никакой реакции так и не последовало. Тогда тагильчане обратились в Общероссийский народный фронт.

«Жители переехали сюда в 2018 году из аварийного жилья. Там у них падал потолок, а здесь течёт крыша. Сырость, крыша постоянно протекает, обои вздулись, какой-то коммунальный ад, и дети живут в таких условиях», — говорит представитель Общероссийского народного фронта в Свердловской области Анатолий Карманов.

Свердловский филиал общероссийского народного фронта составил обращения в надзорные органы, чтобы добиться ремонта крыши.

Напомним, дома №7 и №9 на улице Горняка были построены в 2014 году в рамках подпрограммы «Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», утверждённой правительством региона. Муниципалитет потратил на строительство 72 жилых помещений 53,5 миллиона рублей, столько же инвестировала область. Предполагалось переселение тагильчан из домов, признанных аварийными до 2012 года.