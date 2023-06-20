В Нижнем Тагиле скончался мастер спорта по спортивному туризму Сергей Безроднов

В Нижнем Тагиле ушёл из жизни заслуженный путешественник РФ, мастер спорта по спортивному туризму, председатель Нижнетагильской маршрутно-квалификационной комиссии Сергей Безроднов. Ему было 64 года, сообщает клуб туристов «Азимут».

Сергей Борисович был инструктором спортивного туризма международного класса, победителем чемпионатов УрФО, России по спортивному туризму, а также наставником молодых туристов-водников. За всю жизнь побывал в десятках походов, многие из них имеют шестую категорию сложности. Впервые прошёл сложную реку Чичкан в Киргизии, покорял тяжёлые водные маршруты в странах Средней Азии, поднимался на пороги на Алтае, был на Саянах, Кавказе, Тянь-Шане. В последние годы работал инструктором-методистом в клубе «Азимут».

Прощание с Сергеем Борисовичем состоится завтра, 21 июня, в 13:30 в ритуальном комплексе «Реквием» на улице Челюскинцев.