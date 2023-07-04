В Нижнем Тагиле скончался детский тренер по хоккею

В Нижнем Тагиле ушёл из жизни детский хоккейный тренер спортшколы «Юпитер» Роман Зубарев. Ему было 45 лет. По информации источника Tagilcity.ru, тело тагильчанина было обнаружено 30 июня в его квартире, расположенной на улице Булата Окуджавы.

«Роман Зубарев был сотрудником ХК “Кристалл”. Тренировал детей разного возраста. Они занимались на базе ФОКа, в дальнейшем могли переходить в сам “Юпитер”, где зачисление идёт с 9 лет. Скажу двумя словами, это был ответственный человек, он профессионально передавал свой опыт юным спортсменам. Это большая потеря для хоккея, спортсмены это ощутят на 100%», — рассказал директор МАУ ДО СШОР «Юпитер» Александр Долгоруков.

В последние два сезона Роман Зубарев тренировал юных хоккеистов, занимающихся в клубе «Кристалл». Был помощником старшего тренера. Зубарев родом из Казахстана, несколько лет назад переехал в Россию. В юношеские годы он играл за команду «Булат». По словам коллег, на прошедшей неделе мужчина перестал появляться на работе. Как сообщил ИА «Все новости» старший тренер ХК «Кристалл» Владимир Медведев, молодые хоккеисты три дня пытались дозвониться до Зубарева, затем вечером отправились его искать, зашли в квартиру вместе с сотрудниками ППС и нашли его мёртвым. По предположениям медиков, мужчина скончался от инфаркта.

Тело спортсмена готовят к отправке на родину в Казахстан, где состоится прощание.