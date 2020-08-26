25 августа в возрасте 81 года в Нижнем Тагиле скончался член Союза журналистов России Геннадий Панюхин, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ». До того как стать сотрудником СМИ, Геннадий Павлович работал сборщиком танков на «Уралвагонзаводе». В 1968 году стал литературным сотрудником заводской многотиражной газеты «Машиностроитель». В 1971 году пришёл в городскую газету «Тагильский рабочий». В 1993 году переведён в администрацию Нижнего Тагила главным специалистом пресс-службы главы города. Возглавлял муниципальное учреждение «Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ». Автор нескольких книг: «Мой товарищ профсоюз», «Часовые "Уралвагонзавода"», «Спортивная слава Дзержинского района», а также многочисленных очерков.

Прощание с Геннадием Панюхиным состоится в пятницу, 28 августа, в 15:00 в зале «Ритуал-Сервиса» (ул. Бригадная, 159). Остановка «У камня».