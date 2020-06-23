В Нижнем Тагиле СК возбудил уголовное дело после травмирования 11-летней девочки на качелях в парке отдыха

Следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» после травмирования 11-летней девочки в Парке культуры и отдыха НТМК 18 июня. Как сообщает пресс-служба ведомства, падение пострадавшей произошло из-за обрыва цепной части конструкции качелей, что стало результатом ненадлежащего содержания и ремонта оборудования, находящегося на указанной детской площадке.

«С полученными телесными повреждениями девочка была доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время по уголовному делу следствием СКР продолжается выполнение необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы», — поясняют следователи.

По мнению прокуратуры, должностное лицо организации, осуществляющей услуги по содержанию, обслуживанию и ремонту оборудования детской площадки в парке, не приняло достаточных мер по поддержанию в технически исправном состоянии аттракциона. Руководитель отдела СК по Тагилстроевскому району заявил АН «Между строк», что сейчас устанавливается организация, отвечающая за содержание этих качелей.

По словам заместителя главы Тагилстроевского района Геннадия Классена, качели находятся в ведении МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».