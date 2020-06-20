В Нижнем Тагиле прокуратура проведёт проверку после падения с качели ребёнка из-за обрыва цепочки

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила проведёт проверку сообщения о том, что 11-летняя девочка травмировалась, упав с качели в парке металлургов. О происшествии рассказала мама ребёнка в группе «Типичный Тагильчанин» во «ВКонтакте».

«По предварительной информации, 18 июня 2020 года девочка качалась на качелях с друзьями в Парке культуры и отдыха металлургов. В какой-то момент металлическая цепь оборвалась и качели вместе с детьми упали. Один ребёнок пострадал: от шока девочка потеряла сознание. Проходившие мимо знакомые семьи вызвали бригаду скорой помощи. Ребёнок госпитализирован в больницу», — сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку исполнению органами местного самоуправления требований законодательства в сфере обеспечения безопасности детских аттракционов. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.