В Нижнем Тагиле сформирована новая рабочая группа по реализации мусорной реформы

При администрации Нижнего Тагила создана новая рабочая группа «по реализации реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами». Соответствующее постановление за подписью главы города появилось на официальном сайте мэрии. Курировать работу группы будет замглавы города по горхозяйству и строительству Егор Копысов. В состав группы также вошли: главный специалист управления городским хозяйством Юлия Бушуева, вице-спикер гордумы Игорь Базилевич, гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, экологи Андрей Волегов-Князев (общественник изменил фамилию в связи с женитьбой. — Прим. ред.) и Елена Черпакова, замначальника управления горхозяйством Игорь Комаров, депутат НТГД Игорь Макаров, председатель ТОС «Восточный» Вадим Оленев, директор «Рифея» Фёдор Потапов, замминстра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов, начальник отдела по экологии и природопользованию Алексей Сергеев и начальник управления территориального развития и общественных связей администрации города Алексей Храмцов.

Напомним, в конце октября депутаты Нижнетагильской гордумы высказали местным чиновникам ряд претензий по реализации мусорной реформы в муниципальном образовании. В марте на заседании постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству депутаты делегировали вице-спикера гордумы Игоря Базилевича проконтролировать ход мероприятий по замерам объёмов накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Представитель депутатского корпуса вошёл в состав рабочей группы, которая на протяжении четырёх сезонов должна была мониторить взвешивание отходов на территории города. По крайней мере, так тогда говорили чиновники. Позже представители гордумы в частном порядке спрашивали чиновников о заседаниях рабочей группы, но те так и не смогли рассказать им о судьбе коллегиального органа.