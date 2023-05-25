В Нижнем Тагиле семь водителей получили административный арест за неправильную тонировку

В Нижнем Тагиле автоинспекторы провели рейд по выявлению запрещённой техническим регламентом тонировки на стёклах автомобилей. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды городской ГИБДД, за три дня было выявлено 10 водителей, которые повторно управляли автомобилем с недопустимой тонировкой и имели на руках неисполненное предписание об устранении нарушений. Решением суда в отношении семи человек был назначен административный арест, одного водителя обязали выплатить денежный штраф, а два нарушителя получили обязательные работы.

В автоинспекции отмечают, что в основном неправильную тонировку делают молодые водители в возрасте до 35 лет. Самым распространённым нарушением является нанесение плёнки на лобовое стекло. Это приводит к снижению обзора, что повышает риск возникновения ДТП. Кроме того, автомобили с сильно затонированными стёклами могут использоваться для совершения преступлений, перевозки оружия, боеприпасов, наркотиков. Всего в этом году в Нижнем Тагиле за неправильную тонировку к административной ответственности привлечено 2615 водителей, что на 10% больше, чем годом ранее.

Штраф для водителей автомобилей с тонировкой, нарушающей установленные нормы, составляет 500 рублей, также инспектор ДПС вправе выписать водителю требование об устранении нарушения, которое необходимо исполнить в течение 10 дней. Если водитель проигнорирует предписание сотрудника полиции о снятии тонировки и его снова остановят сотрудники ГИБДД, он может быть арестован на 15 суток.