В Нижнем Тагиле с трала упал многотонный кран, парализовав трамвайное движение в центре города (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 22 октября на перекрёстке улиц Фрунзе и Космонавтов произошло необычное ДТП. Самоходный кран, стоящий на платформе трала, свалился на проезжую часть из-за резкого торможения тягача. На видеозаписи с камеры наблюдения «Сетей Тагила» видно, как гусеничный кран ДЭК-321 массой 32 тонны медленно сползает с трала прямо на трамвайные пути.

Изначально водитель крана предпринимал попытки вернуть спецтехнику на платформу, но в целях безопасности транспортного средства съехал с трала и покинул дорогу. Отметим, что из-за ЧП было остановлено трамвайное движение. Ситуацию взяли под контроль сотрудники ГИБДД, они обеспечивали безопасность дорожного движения до разрешения ситуации.