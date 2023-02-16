В Нижнем Тагиле с начала года сотрудники ГИБДД остановили 143 водителя без полисов ОСАГО

В Нижнем Тагиле за январь-февраль 2023 года госавтоинспекторы остановили 143 водителя без действующих страховых полисов ОСАГО. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, все автолюбители подверглись административному наказанию по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства установленной ФЗ обязанности по страхованию своей гражданской ответственности). Им выписали штрафы в размере 800 рублей. Кроме того, из 143 человек 73 водителя стали участниками ДТП.

В ведомстве напомнили, что при возникновении дорожно-транспортного происшествия его участники, не имеющие на руках действующего полиса, лишают себя возможности оформить документы по упрощённому варианту без присутствия полицейских — по Европротоколу. Поэтому водители вынуждены обращаться в ГИБДД и проходить все долгие процедуры, отнимающие много времени и сил. А самое главное, в таком случае страховая компания не возмещает участникам аварии материальный ущерб.

«При оформлении ДТП страховые компании отказывают в выплате денежных средств, если у одного из участников отсутствует страховой полис. Заложниками ситуации становятся оба водителя. Водитель, не имеющий полиса ОСАГО, в случае виновности в совершении ДТП будет возмещать материальный ущерб из собственных средств. А водитель, который своевременно оформил полис обязательного страхования и заплатил при этом немалую сумму, обрёчен в дальнейшем обращаться в суд и взыскивать с виновника возмещение ущерба в формате гражданско-правовых отношений», — напомнили автовладельцам в ГИБДД.

В Госавтоинспекции рекомендуют водителям проверить сроки действия полисов ОСАГО и в случае их недействительности своевременно оформить. На период, когда срок действия предыдущего полиса истёк, а нового ещё не начался, не садиться за руль автомобиля.