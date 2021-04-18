В Нижнем Тагиле с крыши девятиэтажного дома упал мужчина

Сегодня, 18 апреля, около 10:30 с крыши девятиэтажного дома по адресу Зари, 85 упал молодой человек. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Нижний Тагил».

По словам очевидцев, после падения мужчина остался жив. На место прибыли две машины скорой, пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали.

В МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства случившегося, проводят опрос свидетелей.