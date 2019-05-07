В Нижнем Тагиле с 7 по 9 мая изменится расписание трамваев

7 мая с 18:00 до 21:00 в связи с репетицией парада Победы закрывается движение трамваев по проспекту Ленина. Трамваи 12-го маршрута будут следовать по изменённому маршруту Пихтовые горы — Приречный, трамваи 15-го и 17-го маршрутов объедут закрытый участок через Красный Камень и Выю, трамваи 3-го маршрута отправятся по маршруту Приречный — Выя — ГГМ. В обратную сторону трамвай отправится ориентировочно в 19:22 и будет следовать через Красный Камень только до Островского; рейсы в 19:26 с ГГМ до УВЗ и в 20:36 с УВЗ до ГГМ отменяются. С Вагонки можно уехать на трамвае 12-го маршрута отправлением в 20:37 от остановки «Улица Юности».

8 мая с 14:00 до 17:00 прекратится движение трамваев 4-го маршрута на Тагилстрой: один вагон останется на Тагилстрое, второй будет работать от ул. Островского через проспект Ленина, проспект Мира до ВМЗ.

Также 8 мая изменяется расписание движения 6-го, 11-го и 17-го маршрутов в интервале с 15:05 до 18:15.

Трамвай 11-го маршрута отправится с Северного посёлка на час раньше (15:36 вместо 16:35), рейсы по 6-му маршруту в 15:03 и 16:05 от УВЗ отменяются. Назначаются два рейса от УВЗ до Северного отправлением в 15:06 и 17:15.

По 17-му маршруту отменяются рейсы отправлением в 17:15 от УВЗ и в 16:01, 16:09 от ГГМ. Назначается рейс по 1-му маршруту отправлением от УВЗ до ул. Островского в 15:11 и рейс по 17-му маршруту отправлением от УВЗ до ГГМ в 15:43.

9 мая на время закрытия центральных улиц трамваи будут работать по изменённым маршрутам.

Маршрут № 3: с 5:42 до 6:30–7:30 — по расписанию выходного дня, далее до открытия движения по пр. Ленина будет работать изменённым маршрутом № 9а ул. Островского — Красный Камень — Тагилстрой. Интервал — 13–14 мин.

Маршрут № 4: по обычной трассе следования. До 9 утра и после 15:30 — по расписанию выходного дня. Днём отправления с Тагилстроя до ВМЗ: 9:15, 11:12, 11:51, 12:32, 13:10, 15:08, с ВМЗ на Тагилстрой: 9:40, 10:32, 11:50, 12:29, 13:50, 14:25.

Маршрут № 15: с 5:23 до 6:00 — по расписанию выходного дня (плюс дополнительные вагоны). Последний трамвай с Новой Кушвы на ГГМ утром отправится в 6:51, с ГГМ до Новой Кушвы — только один утренний рейс в 5:46. С 6:51 и до открытия пр. Ленина будет работать укороченный маршрут № 14 ГГМ — Ул. Островского. Интервал с 7 до 13 часов — 3–4 мин; с 13 часов до открытия пр. Ленина — 6 мин.

Маршрут № 12: утром рейсов по полному маршруту не будет. С утра и до открытия пр. Ленина будет работать укороченным маршрутом Пихтовые Горы — Отделение дороги. Первое отправление с Пихтовых гор в 7:28. С 7:28 до 9:29 интервал движения для доставки пассажиров на парад составит 4–6 мин. После 9:29 от Пихтовых Гор с интервалом 20–50 мин. По окончании парада с 11:30 до 12:30 вагоны увезут пассажиров от Отделения дороги обратно до Пихтовых гор. Интервал — 10 мин. После 12:30 и до открытия пр. Ленина с интервалом 20–45 мин.

Маршрут № 8: с 5:35 начнёт работу по расписанию выходного дня. По полному маршруту с УВЗ на Красный Камень можно будет уехать в 5:51, с Красного Камня до УВЗ — в 5:56 и 6:34. Далее до открытия пр. Ленина начнёт работу укороченный маршрут УВЗ — Отделение дороги. Интервал — 30 мин.

Маршрут № 10: по обычной трассе следования. Маршрут будет работать по расписанию выходного дня утром с 4:15 до 7:04 и с 9:34 утра до 1:22 ночи. В дневное время на период перекрытия Ленинградского проспекта в районе площади Славы движение по маршруту будет приостановлено с 11:40 до 12:50.

Маршрут № 6: по обычной трассе следования с расписанием выходного дня.

После 17:00 курсирование вагонов по изменённым маршрутам закончится, работу начнут обычные маршруты согласно расписанию выходного дня. Местоположение вагонов в онлайн-режиме можно посмотреть через сервис «Трамвай на карте».