В Нижнем Тагиле с 1 июня изменится нумерация четырёх городских маршрутов

В Нижнем Тагиле с 1 июня изменится нумерация четырёх маршрутов общественного транспорта. У каждого из них раньше в номере помимо цифр присутствовала буква. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, маршрут № 6А от кинотеатра «Урал» до посёлка Песчаного получит № 8.

Маршрут № 30Л, курсирующий по кругу от ж/д вокзала через Красный Камень, Лебяжку и Выю, станет № 31.

Ещё один круговой маршрут № 4Л, следующий от ТЦ «Райт» через Выю, Лебяжку и Красный Камень, станет № 5.

На автобусах, осуществляющих перевозку с ГГМ до посёлка Рудника им. III Интернационала, старые таблички с № 25Р поменяются на № 27.

Ранее мэрия Нижнего Тагила определилась с перевозчиками на обслуживание 44 городских маршрутов в ближайшие 7 лет. Ими стали ООО «Объединение «СОЮЗ-НТ», ООО «Техноком» и ООО «Фирма «ТАС (Тагилавтосервис)». Общая сумма контрактов составила 74,1 млн рублей.

Перевозчикам по контракту необходимо произвести полную замену пассажирских транспортных средств вместимостью менее 12 мест на автобусы вместимостью не менее 38 человек. Кроме того, транспорт должен быть оборудован видеонаблюдением, системами кондиционирования воздуха и GPS/ГЛОНАСС. Сюда же входит наличие в салоне оборудования для бесконтактной оплаты проезда.