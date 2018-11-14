В Нижнем Тагиле рядом с центром единоборств имени Хабиба Нурмагомедова построят СОК для инвалидов

На Вые рядом с Центром единоборств имени чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова построят спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение разместится перед жилыми домами-свечками в районе улицы Красноармейской, где начинается вторая очередь строительства парка «Народный», и будет соответствовать всем требованиям доступной среды. Проект СОКа для тагильчан с ОВЗ уже готов, его сделал «Тагилгражданпроект». На строительство комплекса необходимо от 250 до 300 миллионов рублей.

«Это проект спортивно-оздоровительного комплекса в парке Победы, доработанный для людей с ОВЗ, инвалидов. Там есть тренажёрный зал, многофункциональный зал игровых видов спорта и плавательный бассейн. При этом, с учётом требований для колясочников, количество дорожек в бассейне уменьшено, они шире и расстояние от стен больше, есть пандус для входа в воду. И главное отличие — это всё-таки лифт внутри помещения. Сегодня мы пытаемся войти во все федеральные программы, чтобы начать строительство. И это будет для всей Свердловской области серьёзным прорывом, потому что даже в Екатеринбурге адаптируют уже существующие комплексы под людей с ОВЗ, а эта постройка будет изначально предназначена для них», — рассказал начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Дмитрий Язовских на профильной думской комиссии.

С 2013 года в Нижнем Тагиле работает Центр адаптивного спорта. В этом году к регулярным учебно-тренировочным занятиям по баскетболу, шоссейному велоспорту, дзюдо, лёгкой атлетике, пауэрлифтингу и плаванию центром было привлечено 300 детей с ОВЗ. В составе сборных команд Свердловской области сегодня 36 воспитанников учреждения. В центре отмечают, что, несмотря на успехи медицины, число инвалидов в городе медленно, но неуклонно растёт, особенно среди детей и подростков. В 2018 году социальными службами в Нижнем Тагиле был зарегистрирован уже 27 231 инвалид, 1643 из них — дети. И вопрос их занятости, а также реабилитации в городе стоит очень остро.