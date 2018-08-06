В Нижнем Тагиле руководителя лесозаготовительного предприятия будут судить за взятку полицейскому

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взятке в отношении 50-летнего местного жителя. Как рассказали АН «Между строк» в надзорном ведомстве, в середине июля сотрудником ОЭБиПК МУ МВД «Нижнетагильское» на улице Алтайской был остановлен лесовоз КамАЗ, у водителя которого не оказалось при себе необходимых документов на вывоз древесины.

«В ходе проверки был установлен собственник транспортного средство — ООО “Уралторглес”, а также должностное лицо общества, ответственное за составление сопроводительных документов на древесину, — заместитель директора. Указанное лицо было приглашено в отдел полиции для дачи объяснений», — сообщили в прокуратуре.

В служебном кабинете замдиректора предприятия предложил сотруднику ОЭБиПК взятку в размере 30 тысяч рублей за возврат ему задержанного автомобиля с древесиной без проведения проверки и несоставление материала об административном правонарушении.

«После того как сотруднику нижнетагильской полиции поступило противоправное предложение в служебном кабинете, были проведены оперативные мероприятия по задержанию злоумышленника. Собранный материал был передан в территориальный Следственный комитет для принятия решения. Теперь подозреваемому грозит не только административная ответственность по ст. 8.28 КоАП РФ ("Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев"), но и уголовная ответственность», — рассказали в пресс-группе ММУ МВД «Нижнетагильское».

Подсудимый был задержан оперативными сотрудниками непосредственно при передаче взятки. Уголовное дело передано в суд. Санкция статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.