В Нижнем Тагиле руины Треуховского особняка на улице Кирова снова выставили на продажу 

Руины двухэтажного особняка купцов Треуховых на улице Кирова, 21, снова выставлены на продажу. Указанная в объявлении стоимость объекта составляет 1 млн 800 тысяч рублей.

Напомним, в начале 2023 года администрация города выставила объект на торги за 1 рубль 20 копеек с важным условием: собственнику нужно отреставрировать здание в течение 7 лет с момента сделки и обеспечить его охрану, после реставрации эксплуатировать здание можно как туристический объект. В 2024 году здание было продано, в конкурсе участвовали два участника, и победитель забрал объект за 10 тысяч рублей.

Связаться с настоящим владельцем объекта журналисту АН «Между строк» не удалось. В пресс-службе администрации сообщили, что муниципалитет не имеет права озвучивать, кому было продано здание, ссылаясь на персональные данные покупателя. В агентстве недвижимости «Бизнес-клуб» пояснили, что соединить с владельцем объекта не смогут.

Объявления о продаже были выставлены на сервисах Avito «Недвижимость» и на сайте агентства недвижимости «Бизнес-клуб». Однако после звонка журналиста АН «Между строк» в «Бизнес-клуб» объявления были удалены.

Дома № 19 и 21 на улице Кирова построили в 40-х годах XIX века по проекту пермского архитектора Александра Комарова. Они были отданы под квартиры для служащих Нижнетагильского и Выйского заводов. В советское время дом № 21 заняли райком партии и райком ВЛКСМ. В 1958 году здание освободили для Нижнетагильского музыкального училища, которое занимало его более семи лет. В начале 1970-х годов дом передали на баланс жилотдела Ленинского райисполкома и организовали в нём квартиры. В 1986 году он был включён в реестр памятников архитектуры, а в 2006 году — в реестр объектов культурного наследия вместе с домом № 19.

Подробнее об истории дома Треухова можно почитать здесь.