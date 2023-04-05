В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор помог покупателю отсудить у компании более 200 тысяч рублей за некачественные двери

В Нижнем Тагиле специалисты Роспотребнадзора помогли покупателю отсудить у компании более 200 тысяч рублей за доставку товара с дефектами. Как сообщили в отделе экспертиз защиты прав потребителей Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», в 2021 году тагильчанин заказал в магазине три комплекта межкомнатных дверей и фурнитуры общей стоимостью почти 78,5 тысяч рублей.

При приёмке он заметил многочисленные царапины, сколы и потёртости на деталях. Покупатель отразил этот факт в накладной и передал продавцу второй экземпляр документа, а первый оставил себе. Поскольку доставка осуществлялась в позднее время, потребитель обратился к продавцу только на следующий день с требованием возврата денег за переданный ему товар. Однако продавец отказался возвращать тагильчанину деньги, сославшись на незначительность недостатков, а часть дефектов объяснил, что это стилизация. Позднее покупателю в магазине предложили заменить часть товара с дефектами, однако тагильчанин не согласился с таким решением и обратился за помощью к специалистам в консультационный пункт Роспотребнадзора, где ему помогли подать иск в суд.

Суд удовлетворил исковое заявление и постановил вернуть деньги за весь товар, а также выплатить неустойку, компенсацию морального вреда, взыскать расходы на юриста и штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. В итоге продавца обязали заплатить почти 215 тысяч рублей. Присуждённая сумма была выплачена потребителю в полном объёме.

В Роспотребнадзоре напомнили, что тагильчане могут обращаться за помощью в консультационные пункты для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», адреса которых можно узнать на сайте или уточнить, позвонив по номерам: +7 (3435) 41-73-62, +7 (3435) 41-82-10.