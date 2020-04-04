В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор и мэрия за день закрыли 10 непродовольственных магазинов, работающих во время карантина

Только за 3 апреля в Нижнем Тагиле мобильными группами выявлено 35 предприятий, нарушивших запрет на торговлю во время пандемии коронавируса. Из них 18 находились в Ленинском районе, 3 — в Тагилстроевском, 14 — в Дзержинском. В итоге остановлена деятельность 10 компаний, в их числе магазины бытовой техники и строительных материалов. Составлено 6 протоколов. Нарушителям грозят серьёзные санкции: закрытие до 90 суток либо штрафы в несколько десятков тысяч рублей.

«Всего с начала вступления в действие указа президента РФ в Нижнем Тагиле проведено около 300 проверок предприятий потребительского рынка. Есть поручение губернатора Свердловской области добиться того, чтобы меры профилактики, рекомендованные федеральной и региональной властью, были выполнены в полном объёме. Думаю, что муниципалитет, правоохранительные органы и Роспотребнадзор совместными усилиями реализуют эту задачу», — сообщил первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин.

Напомним, 1 апреля глава города Владислав Пинаев подписал распоряжение № 79-РА «О рабочей группе по мониторингу реализации ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории города Нижний Тагил новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)». Для исполнения распоряжения в каждом районе города сформированы мобильные группы. В них входят представители Роспотребнадзора, сотрудники администрации и полиции. В случае выявления нарушений специалисты составляют протокол и передают информацию на рассмотрение в суд.

Согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, объекты розничной торговли должны приостановить свою деятельность, если доля продажи непродовольственных товаров первой необходимости у них составляет менее 30 процентов.