«Никто не хочет закручивать гайки». Роспотребнадзор, полиция и чиновники Нижнего Тагила проверили работу торговых точек в условиях ограничений

Сегодня, 31 марта, в рамках исполнения указа губернатора Свердловской области о мерах по защите от коронавирусной инфекции представители полиции, Роспотребнадзора и администрации Нижнего Тагила проверили несколько предприятий торговли в Ленинском районе города.

«Мы начали работать в этом направлении с прошлой пятницы, — поясняет начальник управления территориального развития и общественных связей мэрии Алексей Храмцов. — Информация о возможных нарушениях к нам поступает как от жителей города, так и районных администраций. Мы её анализируем и уже выходим в рейды. Некоторые предприниматели действительно нарушали предписания, но после устной беседы закрывали свои заведения. Сегодня позиция у главы города такая: не ужесточать. Мы понимаем, что бизнес и так страдает в таком положении. И экономика города тоже. Никто не хочет закручивать гайки. А если кто с первого раза не понял, то к ним уже применяются другие меры».

Спорт-бар Beerloga стал первой точкой, куда наведались проверяющие. После контрольной закупки представители Роспотребнадзора закрыли объект.

«Сейчас мы проводим проверку исполнения ограничительных мероприятий. В частности, не должны работать предприятия общественного питания, которые не ориентированы на доставку или на вынос еды без посещения покупателями заведения. В данном баре нет ограничения доступа покупателей в торговый зал. Мы составили протокол о временном запрете деятельности, который должен подтвердить суд», — рассказала специалист-эксперт Роспотребнадзора Ирина Кузьмина.

Также комиссия проверила работу магазинов Fix Price, «Полюс-Торг» и «Тагилхлеб». Санитарные врачи проконтролировали руководителей и сотрудников торговых точек на выполнение требований санитарных норм в условиях карантинных мероприятий.

Напомним, что указом губернатора Свердловской области с 28 марта приостановлена работа организаций общественного питания, а также других объектов розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов и аптек. С этого времени главы районов города начали проводить объезды торговых точек. Специалисты Роспотребнадзора также выезжают на места, проверяя жалобы горожан, поступающие на горячую линию и в районные администрации. Мобильная рабочая группа будет совершать рейды в ежедневном режиме.

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