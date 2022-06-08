В Нижнем Тагиле родители подростков-вандалов заплатят 18 тысяч рублей за порчу имущества РЖД

В Нижнем Тагиле полицейские Линейного отдела вычислили двоих подростков 16 и 17 лет, которые нарисовали несколько граффити на столбах опор железнодорожного моста. Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО, сумма причинённого ущерба ОАО «РЖД» составила более 18 тысяч рублей.

24 мая 2022 года в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил поступило сообщение, что на трёх опорных столбах железнодорожного моста на перегоне станций Нижний Тагил и Старатель обнаружены несколько граффити. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вычислили двух несовершеннолетних тагильчан. Они рассказали, что краской разрисовали опоры моста для фото в соцсетях. В отношении нарушителей сотрудники транспортной полиции составили протоколы об административном правонарушении по статье 7.17 КоАП РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба).

В отношении родителей несовершеннолетних составили протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, кроме того, им предстоит возместить ущерб ОАО «РЖД».