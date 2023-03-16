В Нижнем Тагиле родители и ученики школы № 58 попросили не увольнять преподавателя ОБЖ, ударившего на уроке двух мальчиков

В Нижнем Тагиле ученики школы № 58 совместно со своими родителями попросили не увольнять молодого педагога ОБЖ Алексея Лихачёва, который на прошлой неделе ударил во время урока двух мальчиков. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе городской администрации, учитель не был уволен, но был отстранён от работы до конца расследования МВД и СК.

Напомним, инцидент произошёл 9 марта во время урока ОБЖ у пятиклассников. Молодой учитель Алексей Лихачёв ударил одного мальчика ладонью по лицу, а второго — палкой по ногам. Кто-то из присутствующих на уроке ребят успел снять происходящее на видео и отправить в социальные сети. Сам педагог признался, что таким образом пытался наладить дисциплину, и отметил, что физического насилия в отношении несовершеннолетних не было.

Перед родителями и детьми извинились за поведение молодого учителя ОБЖ. По словам родителей, конфликт уладили и претензий к педагогу больше никто не высказывал. Более того, они просили удалить видеозапись из некоторых пабликов в соцсетях.

Отметим, Алексей Лихачёв работает учителем ОБЖ и физкультуры в общеобразовательной школе № 58 с августа 2022 года. Имеет высшее педагогическое образование.