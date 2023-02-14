В Нижнем Тагиле рейсовый автобус врезался в легковушку (ВИДЕО)

Вчера около 17:30 в Нижнем Тагиле на улице Циолковского произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Как рассказала читательница АН «Между строк», находившаяся в момент аварии в салоне ПАЗа, автобус двигался по маршруту № 1 в направлении вокзала.

ДТП произошло на перекрёстке проспекта Мира и улицы Циолковского. ПАЗ врезался в остановившийся перед ним на светофоре автомобиль Chevrolet Niva. От удара автобус получил незначительные механические повреждения, а у Niva лопнуло заднее стекло и деформировалась крышка багажника.

Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водители не стали вызывать на место сотрудников Госавтоинспекции и оформили аварию по так называемому европротоколу. По предварительной информации, никто из участников аварии, в том числе пассажиры автобуса, не пострадал.