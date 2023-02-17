В Нижнем Тагиле ревнивец накануне Дня святого Валентина зарезал возлюбленную кухонным ножом

В Нижнем Тагиле ранее судимый 32-летний мужчина обвиняется в убийстве своей возлюбленной, которую он зарезал кухонным ножом. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, днём 13 февраля 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в частном доме на улице Естюнинской, поссорился со своей 44-летней сожительницей. Тогда на почве ревности он взял кухонный нож и ударил женщину в грудь. От полученной травмы жертва скончалась на месте. Сейчас следователи СК России устанавливают все обстоятельства трагедии. Обвиняемого заключили под стражу.

Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления против личности.

«Последний раз он был осуждён в ноябре 2022 года за совершение кражи с назначением ему наказания в виде ограничения свободы на срок 1,5 года. На этот раз мужчина совершил более тяжкое преступление — убийство. Поводом для ссоры с сожительницей послужила ревность», — уточнил Горелых.