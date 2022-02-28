В Нижнем Тагиле рецидивиста приговорили к 10,5 годам лишения свободы за поножовщину

В Нижнем Тагиле ранее судимого местного жителя приговорили к 10,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

По данным следствия, мужчина совершил два преступления осенью 2019 года. В первом случае он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в общежитии начал конфликтовать с одним из жильцов. В ходе ссоры подсудимый нанёс оппоненту двумя ножами множественные удары. Несмотря на серьёзные ранения, пострадавший смог выжить благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Во втором случае пострадавшим оказался мужчина, который снимал комнату у подсудимого. В ноябре 2019 года арендатор получил заработную плату, злоумышленник, зная это, решил напасть на мужчину с ножом и забрать его деньги. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, отдал нападавшему 20 тысяч рублей. Хозяин комнаты всё равно нанёс ему несколько ударов ножом, после чего ушёл из квартиры. Позднее пострадавший гражданин сам обратился за медпомощью и остался жив.

Суд приговорил рецидивиста к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.