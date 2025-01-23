В Нижнем Тагиле ребёнок бросился под колёса микроавтобуса (ВИДЕО)

В понедельник, 20 января, около 13:00 водитель микроавтобуса на пешеходном переходе сбил ребёнка, после чего уехал с места происшествия, не уведомив ГАИ. По предварительной информации, водитель ехал около дома № 9 на улице Гагарина в посёлке Старатель, когда на пешеходный переход внезапно выбежал 9-летний мальчик, возвращающийся из школы.

Уже дома ребёнок рассказал матери о происшествии, и они обратились за медицинской помощью. Медики диагностировали у школьника сотрясение головного мозга и госпитализировали в ДГБ № 3.

Водителем микроавтобуса Ford оказался 63-летний мужчина, имеющий стаж вождения 20 лет. Автобус следовал по городскому маршруту № 17 «НТИИМ – кинотеатр Современник». Мужчина заявил, что ребёнок резко выбежал на пешеходный переход, и наезда было не избежать, но точную причину, по которой он не вызвал экстренные службы, мужчина не назвал.

Сам мальчик утверждал, что удостоверился в безопасности перехода и посмотрел по сторонам. Однако записи камер видеонаблюдения показывают, что ребёнок действительно резко выбежал на проезжую часть.

Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. Полицейские технадзора проверили техническое состояние транспортного средства и сопутствующие документы, нарушений не было обнаружено. Однако выяснилось, что водитель имеет неоплаченные административные штрафы за нарушение правил дорожного движения в 2024 году. Судебные приставы возбудили 49 исполнительных производств на общую сумму свыше 30 тысяч рублей.

Автоинспекторами и службой судебных приставов была проведена профилактическая работа, наложен арест на транспортное средство, а также составлены административные материалы по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходу) и ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью).

По факту ДТП ведётся расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие правовые решения и оценено состояние здоровья ребёнка и степень нанесённого ему ущерба.