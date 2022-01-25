В Нижнем Тагиле разыскивают 40-летнего мужчину

В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают 40-летнего Алексея Бузовкина. 17 января 2022 года в отделение полиции № 16 обратился его отец, который потерял связь с сыном в ноябре 2020 года, рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

По словам мужчины, разыскиваемый проживает в районе Новая Кушва на улице Тургенева. Кроме того, Бузовкин злоупотребляет спиртным, часто меняет место жительства и телефонные номера. Последний раз родственники встречались на дне рождения сестры пропавшего мужчины, проживающей на проспекте Строителей. С тех пор Алексей на связь с родными не выходит.

В ходе проверки полицейские установили, что в последний раз мужчину видели в начале декабря 2020 года по адресу Карла Маркса, 30. Предполагается, что мужчина может проживать у знакомых.

Особые приметы: рост 180 см, предпочитает спортивный стиль одежды. На левом плече тату в виде тигра, на голени тату в виде свечи.

Просьба ко всем, кто видел Алексея Бузовкина, позвонить по телефону 8 (3435) 97-64-02 или 02.