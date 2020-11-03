В Нижнем Тагиле райтеры изуродовали стену цирка

На днях неизвестные граффитисты разрисовали стену Нижнетагильского цирка, об этом сообщается в соцсетях. Руководство просит тагильских вандалов признаться в содеянном и прийти в цирк для восстановления стены.

В своём Instagram цирк выложил записи камер видеонаблюдения, на которых видно, что двое молодых людей ночью изуродовали стену Нижнетагильского цирка. Также в посте цирк обратился к подросткам с просьбой прийти в цирк до воскресенья, 8 ноября, чтобы закрасить написанные тэги. В случае если вандалы не придут, директор цирка Руслан Марчевский будет вынужден написать заявление в полицию.

Напомним, открытие Нижнетагильского цирка после масштабного капитального ремонта состоялось осенью 2017 года. По словам гендиректора Росгорцирка Дмитрия Иванова, тагильский цирк должен быть одним из лучших в России. На капремонт было выделено более 300 млн рублей.