В Нижнем Тагиле районные администрации проверили соблюдение мер защиты от коронавируса в магазинах

В эти выходные представители районных администраций Нижнего Тагила проверили соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции в 32 местных магазинах. Специалисты посетили торговые точки «Тагилхлеба», «Монетки» и «Райта», «Пятёрочки», а также ТЦ «СОМ» и несколько небольших павильонов, где продают мясо, молочную и иную продукцию.

Больше всего претензий у проверяющих возникло к отсутствию защитных масок у продавцов. Некоторые сотрудники были в масках, спущенных ниже носа или рта, то есть фактически изделия никак не мешали распространяться возможной заразе со стороны продавцов. Магазинщики при этом пытались доказать представителям районных администраций ненужность и бесполезность защитных масок. Напомним, для многих новый коронавирус может проходить бессимптомно, они могут даже не заметить, что заразились, но при этом представлять опасность для других людей. Поэтому тем, кто в течение дня контактирует с большим количеством жителей города, необходимо использовать средства индивидуальной защиты — хотя бы маски и перчатки. Также в магазинах сегодня необходимо организовать разделительные линии возле касс и витрин, чтобы и покупатели, и продавцы держались на безопасном расстоянии друг от друга.

Роспотребнадзор, полиция и чиновники Нижнего Тагила уже не раз проверяли работу торговых точек в условиях ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Информация о возможных нарушениях поступает как от жителей города, так и от районных администраций. После её анализа специальная группа совершает рейды и призывает тагильчан соблюдать предписания. Те нарушители, которые к доводам специалистов не прислушиваются, рискуют получить штраф и протокол о приостановлении деятельности их заведения.

Напомним, указом губернатора Свердловской области с 28 марта приостановлена работа организаций общественного питания, а также других объектов розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов и аптек. С этого времени главы районов города и начали проводить объезды торговых точек. Специалисты Роспотребнадзора также выезжают на места, проверяя жалобы горожан, поступающие на горячую линию и в районные администрации. Мобильная рабочая группа будет совершать рейды в ежедневном режиме.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».