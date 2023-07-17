В Нижнем Тагиле пять инженеров ЕВРАЗ НТМК стали лауреатами премии имени Черепановых

В Нижнем Тагиле пять инженеров градообразующего предприятия ЕВРАЗ НТМК стали лауреатами премии имени Черепановых. Как сообщили ИА «Все новости» в пресс-службе комбината, награды металлургам в честь их профессионального праздника вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Лауреатами премии стали заместитель главного энергетика по развитию энергоменеджмента Александр Моисеев, работники бюро развития новых конструкций транспортного проката и колёсобандажного цеха Александр Беспамятных, Роман Ильиных, Александр Мартынов и Андрей Щербинин. Такую награду присуждают лучшим инженерам Свердловской области.

«Свердловская область всегда славилась творческими, инициативными людьми, инженерами, промышленниками, изобретателями и рационализаторами, настоящими профессионалами, чья мысль заставляет всё вокруг меняться, совершенствоваться, двигаться вперёд. Сегодня, в новых экономических условиях, стратегически важной становится консолидация сил, направленных на модернизацию промышленности. Перед нами стоят задачи создания новых разработок. Поэтому роль инженеров в развитии российской экономики невозможно переоценить», — сказал Евгений Куйвашев.

Заместитель главного энергетика ЕВРАЗ НТМК Александр Моисеев стал инициатором проекта диспетчеризации контроля температурного графика теплоснабжения. Его задумка привела к сокращению перетопов и экономии 422 тысячи кубометров природного газа. Благодаря тагильчанину, в цехе прокатки широкополочных балок, крупносортном, фасонно-литейном и доменном воплотили программу по снижению затрат на закупку электрической мощности в часы пиковой нагрузки. Эффект оценили в 10 млн рублей.

Коллектив инженеров-металлургов комбината работал над повышением надёжности и эксплуатационных свойств колёсных пар в условиях тяжеловесного движения с увеличением осевой нагрузки. С помощью компьютерного моделирования они создали и запатентовали низко-напряжённую конструкцию колеса. Опытные образцы успешно прошли испытания и сертификацию.