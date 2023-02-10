В Нижнем Тагиле пьяный мужчина вышел покурить на балкон на третьем этаже и упал на козырёк подъезда

В Нижнем Тагиле 9 февраля около 21:00 пьяный мужчина выпал с балкона своей квартиры на третьем этаже и приземлился на козырёк подъезда. ЧП произошло на Вагонке на улице Калинина, 105, сообщает паблик во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

«На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции № 17. Установлено, что местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вышел покурить на балкон и не удержался. Упал на козырёк. Устанавливаются полученные им травмы», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Пострадавший мужчина жив.