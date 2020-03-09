В Нижнем Тагиле пьяный мужчина упал под трамвай

В Дзержинском районе Нижнего Тагила 9 марта трамвай чуть не переехал пьяного мужчину, который упал на рельсы и не смог подняться.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, нетрезвый тагильчанин в 11:35 переходил дорогу по пешеходному переходу возле дома № 59 по проспекту Вагоностроителей. Проходя через трамвайные пути, он потерял равновесие и упал на рельсы. В это время там же проезжал трамвай 12-го маршрута. От гибели 36-летнего мужчину спасло то, что водитель трамвая успела вовремя остановиться.

В итоге мужчину госпитализировали в ЦГБ № 1 с травмой головы, полученной в результате падения. По словам очевидцев, тагильчанин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.