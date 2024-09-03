В Нижнем Тагиле пройдёт семинар «Налоговая реформа 2025. Как выжить бизнесу?»

В Нижнем Тагиле 10 сентября с 11 до 13 часов в центре «Мой бизнес» на проспекте Мира, 2а пройдёт семинар для предпринимателей по теме «Налоговая реформа 2025. Как выжить бизнесу?». Речь на семинаре пойдёт о том, как сохранить рентабельность в условиях налоговой реформы. Спикером выступит Надежда Нестерова, эксперт с 12-летним опытом работы в сфере бухгалтерского обслуживания, собственник Федеральной сети Бухгалтерских агентств Надежды Нестеровой, которая обслуживает больше 200 компаний.

В числе тем, о которых будет говорить эксперт: изменение правил применения УСН, какие отрасли бизнеса освободят от НДС, изменение ставок по налогу на прибыль, новые ставки и новые вычеты по НДФЛ, налоговая амнистия по «обелению бизнеса», поэтапное повышение МРОТ к 2030 году, новые правила проверок предпринимателей, прогноз ситуации для российского предпринимательства в 2025 году.

В ходе семинара эксперт ответит на все интересующие предпринимателей вопросы. Участие бесплатное, требуется регистрация по ссылке: https://forms.gle/rfMAwtoPnMc7K3Cx5.