В Нижнем Тагиле пройдёт книжный своп

5 августа в библиотеке на Тагилстрое пройдёт первый книжный своп. В нём приглашают поучаствовать всех «влюблённых в литературу интровертов и стеснительных книжных червей». Гостей ждут обмен книгами, лекция о литературе и чаепитие. Организаторы отмечают, что участвовать в свопе важно.

«Своп — это площадка не только для обмена книгами, но и для общения. На встрече мы обсудим любимые произведения и поделимся читательским опытом. Отметим, что своп — это ещё и экологично! Обмен книгами — это рациональная альтернатива покупке. А учитывая стоимость некоторых книг, это ещё и экономно», — пишут организаторы в своём Instagram @bookswap.nt.

На мероприятии все гости должны быть в масках. Своп пройдёт в 17:00 в филиале Центральной городской библиотеки на Технической, 8.

Книжные свопы должны стать традиционными. Организаторы планируют тестировать разные площадки в разных района города.