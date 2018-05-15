В Нижнем Тагиле проведут инвентаризацию оборудования сотовых операторов на крышах и стенах домов

В Нижнем Тагиле проведут инвентаризацию оборудования сотовых операторов, которое размещается на крышах и стенах домов. Об этом на совещании градостроительного совета в мэрии заявил глава города Сергей Носов, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации.

«Надо наводить порядок в этом вопросе, провести инвентаризацию оборудования сотовых операторов, расположенного на крышах и стенах жилых домов», — сказал Сергей Носов, поручив руководителям профильных управлений представить через две недели план действий.

В ходе совещания заместитель гендиректора ООО «Башни. Урал» Сергей Козолович и технический директор филиала ПАО «МегаФон» Антон Щербаков озвучили предложения по развитию сотовой связи в городе. По их словам, благодаря опорам двойного назначения можно будет обеспечить тагильчан скоростным интернетом формата 4+. Кроме того, расположенные на вышках передающие станции сотовых операторов и камеры видеонаблюдения с датчиками для проведения экологического мониторинга окружающей среды позволят получать оперативную информацию о ситуации в городе.

«По предварительным данным, в Нижнем Тагиле существует около 80 территориальных объектов, которые требуют такой модернизации», — сказал Сергей Козолович.

Напомним, ранее глава Нижнего Тагила Сергей Носов обвинил операторов связи в срыве проекта «Светлый город». Якобы из-за наличия на старых опорах наружного освещения ВОЛС график выполнения контрактов по их демонтажу сдвинулся почти на год.

Носов воюет с сотовыми операторами уже не первый год. В мае 2016 года интернет-провайдеры начали говорить о скором телекоммуникационном коллапсе в Нижнем Тагиле. МКУ «Управление муниципального имущества» (УМИ) городской администрации уведомило десять крупнейших интернет-провайдеров и операторов сотовой связи, что в связи с началом реализации проекта «Светлый город» в рамках контракта с холдингом «Швабе» им необходимо демонтировать оптоволоконные линии связи на участках, указанных в графике выполнения работ. В списке значились 27 объектов, все они расположены в Дзержинском районе. Интернет-провайдеры предложили главе города «увести» сети под землю. Проблему удалось частично решить путём задействования подземной канализации «Ростелекома» и столбов контактной сети «Тагильского трамвая».