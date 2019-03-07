В Нижнем Тагиле противники мусорной реформы закидали окна «Рифея» яйцами (ВИДЕО)

Сегодня днём общественный активист Анатолий Попов закидал яйцами окна офиса компании «Рифей» на Черноисточинском шоссе, 14б. Таким образом мужчина выразил свой протест против мусорной реформы и высоких тарифов на вывоз ТКО.

«Я полностью осознаю последствия своих действий. Ни от кого бегать не собираюсь и подожду здесь, пока охранники вызовут полицию. Я записался на приём к директору и точно знаю, что угловой кабинет — секретаря, а вот этот — директора», — говорит активист.

Активисты ждали последствий около получаса, но к ним никто не вышел.

Напомним, 23 февраля 28-летний программист выкинул мешок с мусором к дверям администрации Нижнего Тагила.

На прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству проработать вопрос о снижении тарифов на вывоз мусора. По данным министерства ЖКХ, снижать тарифы планируется за счёт снижения налога на прибыль и имущество региональных операторов, пока эта работа не завершена. В то же время региональные министры надеются на то, что на федеральном уровне будет принято решение об отмене НДС для региональных операторов — в таком случае тариф можно будет снизить более существенно и для жителей Екатеринбурга, например, платёж составит 123,23 рубля в месяц против 148 рублей. 5 марта Региональная энергетическая комиссия Свердловской области пересчитала долгосрочные тарифы на вывоз мусора для трёх региональных операторов, снизив их величину относительно установленных в декабре 2018 года. Снижение будет крайне незначительным и составит около трёх-четырех рублей с кубометра вывезенного мусора — это меньше половины процента от стоимости услуги. Комиссия рассмотрит снижение тарифа 13 марта.