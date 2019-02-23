Противники мусорной реформы принесли мешок с отходами к дверям мэрии Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Житель Нижнего Тагила Анатолий Попов в знак протеста против мусорной реформы и высоких тарифов за вывоз ТКО положил пакет с отходами прямо у дверей городской администрации.

«Возложение, как цветы к памятнику. Мусор — помойка, — комментирует свои действия гражданский активист. — [Руководитель аппарата администрации Андрей] Ленда обещал, что будет выходить к нам каждый раз, но в итоге никуда не пришёл. Но про Ленду и так всё известно, а вот то, что Пинаев струсил, было полезно узнать».

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что никаких обращений по этому поводу в полицию не поступало.

Напомним, сегодня у подножья Лисьей горы состоялся митинг против мусорной реформы. По данным организаторов, акцию протеста посетили около 1500 человек.