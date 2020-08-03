В Нижнем Тагиле протестируют четырёхдверный низкопольный трамвай

Сегодня журналистам и чиновникам Нижнего Тагила показали новый трамвай ОАО «Уралтрансмаш», который прибыл в парк МУП «Тагильский трамвай». В ближайшие недели техника будет тестироваться на городских маршрутах.

Напомним, ранее муниципалитет объявил конкурс на закупку трёх единиц подвижного состава. После электронных торгов, которые пройдут 7 августа, победитель должен будет поставить новые трамваи в течение трёх месяцев.

«Мы реализуем программу развития электротранспорта в Нижнем Тагиле. В её рамках в город прибыла новая модель трамвайного вагона. Это современный образец, принципиально отличающийся от тех вагонов, которые сейчас эксплуатируются. Я думаю, что он покажет себя с лучшей стороны и тагильчане смогут дать положительную оценку его техническим характеристикам», — привели в пресс-службе мэрии слова главы города Владислава Пинаева.

По словам директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова, представленный вагон отличается от предыдущих образцов тем, что он полностью низкопольный, имеет четыре двери и поставлен на усовершенствованную тележку. Также в современном вагоне есть видеонаблюдение и USB-разъёмы для зарядки телефонов. Максимальная вместимость — 180 человек.

«Данные испытания — это шаг вперёд и для предприятия, и для города в процессе технического перевооружения городского электротранспорта. Согласно утверждённой программе испытаний, новый вагон будет эксплуатироваться на различных городских маршрутах. В это же время будет проходить обучение водителей трамваев и ремонтного персонала по обслуживанию 22-тонного вагона», — рассказал Темнов.

На сегодняшний день подвижной состав МУП «Тагильский трамвай» включает 110 вагонов. Каждый день на линию выходит 60. За последние несколько лет в рамках технического перевооружения на предприятии обновлено 65 процентов трамвайных вагонов и проведена модернизация всех существующих подстанций.