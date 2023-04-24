В Нижнем Тагиле прошёл VIP-субботник

В прошедшие выходные в Нижнем Тагиле состоялся общегородской субботник. Основным местом экологической акции, где навели порядок, стала территория вдоль дублёра Черноисточинского шоссе на Гальянке. Вышли на уборку субботним утром около 200 сотрудников различных муниципальных подразделений, в том числе мэр Владислав Пинаев, депутаты городской думы, чиновники, волонтёры, члены Общественной палаты и жители микрорайона.

Место для уборки было выбрано рядом с пешеходной зоной на Черноисточинском шоссе, которая в прошлом году победила в общественном голосовании и будет реконструирована в этом году. Согласно проекту, перед отделением почты должны установить качели, скамейки, велопарковки и обустроить цветники. Пешеходную часть и маршруты движения транспорта разграничат. По мнению властей, благоустроенная территория продолжит парк Победы.

«Участие в субботниках коллективов предприятий, студентов и общественников, жителей сельских населённых пунктов — давняя и добрая традиция. Этот год не стал исключением. Сегодня чистим скопившийся за зиму мусор в одном из самых густонаселённых районов города. Территория на ГГМ выбрана неслучайно. К ней примыкает пешеходная зона Черноисточинского шоссе, которая будет капитально отремонтирована в этом году по национальному проекту “Жильё и городская среда”», — рассказал Владислав Пинаев.

В этом году тагильчане также могут проголосовать за благоустройство территорий города. Голосование доступно на официальном сайте нацпроекта России «Жильё и городская среда» до 31 мая 2023 года. Чтобы отдать голос за понравившуюся территорию, нужно авторизоваться через портал «Госуслуги». Во время субботника волонтёры также предлагали участникам и прохожим поучаствовать в голосовании.

Присоединились к уборке территорий около бывшего магазина «Универсам» депутаты действующего созыва Римма Ильина, Ирина Пудовкина, Елена Городилова, Вадим Раудштейн, Ирина Артамонова, Галина Масликова, Алексей Балыбердин, Виктор Стариков и Сергей Бурлай.

Уборка проходила и на других общественных территориях. Активисты «Молодой гвардии» и местного отделения партии «Единая Россия» навели порядок на улице Фрунзе, 22. Также субботники состоялись на Захарова, 12, Фрунзе, 26, в сквере на Выйской, 68 и в посёлке Покровское-1.