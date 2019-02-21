В Нижнем Тагиле прошёл турнир по мини-футболу среди силовых структур

Сегодня, 21 февраля, в СОК «Металлург-Форум» прошёл ежегодный турнир по мини-футболу среди силовых структур, посвящённый памяти Анатолия Соловьёва и Дню защитника отечества. За звание сильнейших боролись сотрудники нижнетагильского ОМОНа, бойцы 12 отряда спецназа «Урал», инспекторы ГИБДД, спасатели МЧС и представители ассоциации предпринимателей «Союз-НТ».

«Анатолий Витальевич очень много сделал для нашего города, в том числе для популяризации спорта. И было бы хорошо, если бы жители Нижнего Тагила узнали, что наши силовые структуры умеют и занимаются не только рукопашным боем, но и такими игровыми видами спорта, как футбол, - сказал председатель Общественного совета, представитель общественной организации «Союз ветеранов ОМОН» Алексей Шалагинов.

Главный приз турнира достался отряду федеральной противопожарной службы, который не проиграл ни одного матча. Серебро у ОМОН, на третьем месте спецназ «Урал».

Известный тагильский бизнесмен и ветеран силовых структур Анатолий Соловьёв скончался 21 декабря 2017 года. В органах госбезопасности Соловьёв служил с 1986 по 1992 год. После ухода в запас начал заниматься общественной работой и бизнесом. Один из инициаторов создания Нижнетагильского фонда поддержки правоохранительных органов «Союз», с 2001 года бессменный руководитель некоммерческого партнёрства «Союз-НТ». В январе 2008 года Соловьёв награждён общероссийским общественным движением «Россия православная» медалью «Русская земля» на георгиевской ленте.